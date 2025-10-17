CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un nascondiglio interrato, mimetizzato tra la vegetazione di un’area rurale, celava un carico di cocaina e munizioni da guerra. È quanto hanno scoperto questa notte i carabinieri della sezione Operativa del reparto territoriale di Mondragone, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla circolazione illegale di armi. Il blitz, condotto sotto il buio della notte, ha portato al sequestro di 3,39 chilogrammi di cocaina, suddivisa in panetti pronti per la distribuzione. Accanto alla droga, un vero arsenale: 441 cartucce di vario calibro, tra cui 57 proiettili da guerra 7.62×39, oltre a munizioni per pistole e fucili (calibro 44 Magnum, 38, 9×21, 380, 22 LR). Nel rifugio, i militari hanno rinvenuto anche un giubbetto antiproiettile privo di matricola, uno stampo in acciaio e una pressa, strumenti utilizzati per imprimere il marchio identificativo sui panetti di droga. Un dettaglio che conferma la destinazione commerciale del materiale sequestrato. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione della sostanza stupefacente e delle munizioni.