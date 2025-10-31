ROMA (alads – amda) – Una decisione destinata a fare giurisprudenza per la tutela dei diritti degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa). Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza numero 16034/2025 del 4 settembre, ha accolto il ricorso dei genitori di una studentessa affetta da discalculia e difficoltà mnemoniche e linguistiche, annullando la sua bocciatura e imponendo all’istituto scolastico il rigoroso rispetto del Piano Didattico Personalizzato (Pdp). La vicenda nasce dalla non ammissione della ragazza alla classe quarta, nonostante il piano predisposto nel dicembre 2023 contenesse strumenti concreti di compensazione: prove personalizzate, riduzione dei contenuti, tempi più lunghi e verifiche strutturate sulle reali esigenze dell’alunna. Tuttavia, dall’istruttoria del Tar è emerso che i docenti avevano applicato il Pdp solo parzialmente, limitandosi a ridurre il numero di esercizi senza modificare la struttura delle verifiche né adattarle alle difficoltà specifiche della studentessa. Le materie più critiche risultate nella valutazione erano Matematica, Fisica, Inglese e Latino, discipline in cui le insufficienze della ragazza derivavano direttamente dai suoi disturbi specifici. Il Tar ha evidenziato che l’applicazione incompleta del Pdp ha inciso sul rendimento e sulla valutazione finale, configurando una violazione sostanziale del diritto allo studio e dell’uguaglianza delle opportunità formative. “La legge 170/2010 e il decreto ministeriale 5669/2011 impongono l’adozione di didattica personalizzata basata su strumenti compensativi e misure dispensative adeguate. Il Pdp non è un adempimento formale o opzionale, ma un atto vincolante per tutti i docenti coinvolti”, si legge nella sentenza. In particolare, i giudici sottolineano che concedere più tempo o ridurre il numero dei quesiti non basta se non si modificano contenuti e modalità di verifica in modo coerente con le difficoltà dello studente. Il Tar ha inoltre ricordato che nell’anno scolastico precedente, quando le verifiche erano state effettivamente personalizzate secondo il Pdp, la studentessa aveva conseguito risultati positivi, dimostrando come un’applicazione corretta del piano valorizzi le competenze reali dello studente, senza alterare la valutazione complessiva. La sentenza ribadisce principi fondamentali per l’intero sistema scolastico italiano: il Pdp è un diritto esigibile, non una concessione discrezionale. La personalizzazione della didattica e della valutazione è obbligatoria e la bocciatura di uno studente con Dsa può essere annullata se il piano non è applicato integralmente. L’inclusione scolastica non si misura con adempimenti formali, ma con la capacità della scuola di tradurre i diritti in pratiche concrete. Secondo i giudici, il Pdp è “il ponte tra normativa e equità educativa quotidiana”: un documento che, se rispettato, consente agli studenti con Dsa di sviluppare pienamente le proprie competenze e di essere valutati in modo equo.