NOLA (rgl) – Un segnale di vicinanza reale ai cittadini, un gesto che unisce solidarietà e responsabilità sociale. Nel complesso monumentale di Santo Spirito a Nola, è stato presentato questa mattina il Bonus Idrico Integrativo 2025, la misura promossa dall’Ente Idrico Campano e da Gori per sostenere le famiglie in condizione di disagio economico. L’iniziativa, nata su impulso del Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano e sostenuta dalla Regione Campania, si inserisce nel percorso di costruzione di un servizio idrico sempre più equo, inclusivo e sostenibile. Alla presentazione hanno preso parte il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, i vertici di Gori e dell’Ente Idrico Campano, insieme ai Sindaci del distretto Sarnese-Vesuviano e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali. “Grande merito va riconosciuto a questa iniziativa – ha dichiarato Bonavitacola – che va incontro alle difficoltà economiche delle famiglie. Garantire che l’acqua arrivi nelle nostre case comporta costi energetici e infrastrutturali che vanno sostenuti, ma è dovere delle istituzioni rendere le tariffe il più possibile eque e accessibili”. Un intervento che, oltre ad alleggerire i costi delle utenze domestiche, ribadisce il valore dell’acqua come bene pubblico e diritto universale, da gestire in modo sostenibile e solidale.

LR RISORSE E I REQUSITI – Con uno stanziamento complessivo di 3,75 milioni di euro, il Bonus Idrico Integrativo 2025 sarà destinato ai residenti nei 75 comuni serviti da Gori. Potranno beneficiarne gli utenti con Isee fino a 15.000 euro, ottenendo uno sconto in bolletta da 50 a 200 euro in base alla composizione del nucleo familiare e alla posizione in graduatoria. Le domande potranno essere presentate online sul sito www.goriacqua.com dal 10 novembre 2025 al 9 gennaio 2026.

LA RETE ISTITUZIONALE – “L’Ente Idrico Campano – ha ricordato il presidente Luca Mascolo – è nato da una scelta coraggiosa che ha unificato la governance idrica regionale. L’inaugurazione della sede distrettuale di Nola e il lancio del Bonus Idrico sono la prova di una presenza concreta sul territorio, fatta di collaborazione e attenzione ai bisogni reali dei cittadini”. Sulla stessa linea, Raffaele Coppola, coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Eic, ha sottolineato: “Abbiamo scelto di ampliare la platea dei beneficiari, portando la soglia Isee a 15.000 euro. Vogliamo che questa misura abbia un impatto tangibile sull’economia delle famiglie e sull’intero territorio”. Il presidente di Gori, Sabino De Blasi, ha infine evidenziato l’importanza della responsabilità collettiva: “Il bonus è un aiuto concreto, ma deve accompagnarsi a una cultura del risparmio idrico. L’acqua è un bene prezioso, da tutelare insieme”.