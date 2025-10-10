venerdì, Ottobre 10, 2025
Borsello strappato con violenza sul lungomare di Salerno: arrestato 39enne

SALERNO (rgl)  – Un’aggressione fulminea, un borsello strappato con violenza e una fuga che non ha cancellato le tracce. È quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Salerno- Duomo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di F. M., indagato per rapina. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, si riferisce a un episodio avvenuto il 17 agosto scorso sul lungomare Trieste. Secondo quanto emerso dalle indagini, condivise dal giudice, l’uomo si sarebbe impossessato di un borsello contenente 250 euro e alcune carte di credito, dopo aver aggredito la vittima al collo, facendola cadere a terra. L’azione, rapida e violenta, ha destato allarme tra i passanti e ha dato il via a un’attività investigativa che ha portato all’identificazione del presunto responsabile.

