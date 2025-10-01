BOSCOREALE (rgl) – Agguato nella notte a Boscoreale. In via Passanti Flocco, un 19enne oplontino già noto alle forze dell’ordine è stato aggredito mentre si trovava in auto. Secondo una prima ricostruzione, uno sconosciuto lo avrebbe colpito al fianco sinistro con un corpo contundente per poi fuggire portando via alcuni suoi effetti personali. Il giovane, gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato operato per un polmone collassato. Successivamente è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli: resta ricoverato in prognosi riservata, ma secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e a identificare il responsabile della rapina.