BOSCOREALE (rgl) – Tassi di interesse da capogiro, fino al 370% l’anno, che in alcuni casi sfioravano l’800%, accompagnati da minacce e violenze. È la rete di usura scoperta dai carabinieri della stazione di Boscoreale, che ha portato all’arresto di un 26enne del posto, ora ai domiciliari con le accuse di usura ed estorsione aggravata. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha preso il via dalla denuncia di una vittima disoccupata, finita nella morsa dei debiti contratti per necessità e poi costretta a restituire somme esorbitanti sotto minaccia. Il giovane, che secondo gli investigatori faceva leva sulla propria caratura criminale per incutere timore e ottenere denaro, pretendeva rimborsi impossibili da sostenere, con interessi che superavano di molte volte la cifra prestata. In alcune circostanze, non avrebbe esitato a ricorrere alla violenza per ottenere il pagamento. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e a un minuzioso lavoro di riscontro, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti, documentando le pressioni e gli incontri tra l’usuraio e la vittima.