Halloween da “brividi” al “Campania”: laboratori, animazione e spettacoli

Redazione GL
MARCIANISE – Il centro commerciale “Campania” di Marcianise si prepara a celebrare Halloween con un evento magico e coinvolgente, pensato per tutte le età. Il 31 ottobre e 1 novembre, piazza Campania si trasformerà in uno scenario da brividi, pronto ad accogliere un ricco programma di attività per vivere due giornate all’insegna della fantasia e del divertimento. Dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19, i visitatori potranno partecipare a laboratori creativi, farsi truccare nelle postazioni Glitter Lab, incontrare le spaventose Mascotte, scatenarsi con animazione e baby dance, e assistere a uno spettacolo speciale dedicato ai mitici “Cattivissimi”.

LE ATTIVITA’ – Laboratori creativi per piccoli artisti, postazioni trucco Glitter Lab per brillare come mai prima, incontri Meet & Greet con i personaggi di “Cattivissimi”, animazione, baby dance e tanto divertimento e uno spettacolo speciale dedicato ai mitici “Cattivissimi”.

