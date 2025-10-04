POLLENA TROCCHIA (rgl) – Ci sono storie che nascono dentro le mura di casa e finiscono in una stanza dei carabinieri, tra il fumo e la cenere. Quella che arriva da Pollena Trocchia, ai piedi del Vesuvio, è la storia di un uomo e di una famiglia consumata da anni di dipendenze, rabbia e violenza. Un matrimonio, quattro figlie, una vita normale fino al 2005. Poi la droga, l’alcol, il gioco d’azzardo, e quella spirale che inghiotte tutto. Le prime urla, gli schiaffi, le minacce. La paura quotidiana, la separazione forzata ma sotto lo stesso tetto. Lei tenta di ricominciare, una relazione nuova come boccata d’aria dopo anni di soprusi. Lui alterna promesse e furia, implora perdono e poi torna a distruggere tutto. “Le cose si fanno a tempo debito”, le diceva. Quel tempo è arrivato. L’uomo, 54 anni, nella notte ha incendiato l’abitazione dell’ex moglie, distruggendo ogni cosa. Quando le fiamme si sono spente, di quella casa restavano solo pareti nere e cenere. Per fortuna nessuno era all’interno. Nessuna vittima, ma l’ennesimo trauma inciso sulla pelle di chi ha già subito troppo. Dopo il gesto, il 54enne si è presentato ai carabinieri di Cercola, con ancora addosso l’odore di fumo e una carta d’identità bruciata tra le mani. Ha confessato. Poco prima di consegnarsi, aveva aggredito un passante, accusandolo di avere una relazione con l’ex moglie: gli ha sottratto il cellulare e lo ha sequestrato nel cortile di casa nel tentativo di cercare prove del presunto tradimento. Ora è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti, incendio doloso, sequestro di persona e rapina.