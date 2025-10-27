CAIVANO (rgl) – Una notte di terrore pura nel Parco Verde, trasformata in pochi istanti in una scena di violenza. È accaduto sabato sera a Caivano, davanti alla Parrocchia San Paolo Apostolo, dove un 34enne napoletano ha aggredito brutalmente la sua ex moglie, colpendola con calci e pugni dopo averla scaraventata a terra. Gli agenti del commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di vigilanza proprio nei pressi della chiesa, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti, bloccando l’uomo prima che potesse colpire ancora. La donna, visibilmente sotto shock e con diverse contusioni, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere le cure necessarie. Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.