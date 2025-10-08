CAIVANO (rgl) – Non c’è tregua nel Parco Verde e nel cosiddetto “Bronx” di Caivano, dove i carabinieri della compagnia locale continuano a presidiare il territorio metro dopo metro. Ogni tentativo di ripristinare le piazze di spaccio, anche il più timido, viene subito stroncato sul nascere. E così è accaduto nelle ultime ore, durante una vasta operazione di controllo che ha riportato la calma tra i palazzi popolari simbolo del degrado e della resistenza alla legalità. Nel corso di una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni del complesso che richiama nel nome il celebre quartiere newyorkese, i militari hanno scoperto un nascondiglio a doppio fondo trasformato in una vera e propria centrale dello spaccio. All’interno, 16 panetti di cocaina, per un totale di 1 chilo e 200 grammi di polvere pura, ancora da tagliare. Ma non solo: sotto il corrimano di una rampa di scale erano stati occultati 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22, chiaro segnale di un ambiente ancora pronto alla difesa armata del traffico. In un sottoscala, i carabinieri hanno poi rinvenuto una postazione di videosorveglianza con telecamere Hd collegate a un grosso monitor, utilizzate per controllare gli accessi e segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. Un sistema tecnologico sofisticato ma inutile di fronte al controllo costante dei militari. Il servizio, finalizzato a indebolire il già fiacco traffico di stupefacenti nella zona, ha previsto anche una serie di controlli alla circolazione stradale: 98 veicoli ispezionati e 21 sanzioni amministrative elevate.