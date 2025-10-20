Caivano, coltelli a scuola: tre minorenni fermati al Parco Verde

lunedì, Ottobre 20, 2025
CAIVANO (rgl) – Coltelli tra i banchi di scuola al Parco Verde. È quanto accaduto nella mattinata di sabato all’interno dell’istituto scolastico “Morano” di Caivano, dove tre giovanissimi studenti sono stati trovati in possesso di armi bianche. A dare l’allarme è stata la dirigente scolastica, che, notando comportamenti sospetti, ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Caivano. Giunti sul posto, i militari hanno identificato tre ragazzi – due di 13 anni e uno di 14 – trovati con tre coltelli nascosti nei loro indumenti. I militari hanno proceduto al sequestro delle armi e alla segnalazione dei minori alla Procura per i Minorenni di Napoli. I tre sono stati successivamente affidati ai rispettivi genitori, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere l’origine dei coltelli e le ragioni del loro possesso.

