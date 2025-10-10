ERCOLANO (rgl) – “È colpevole solo di esistere.” Così il marito giustificava le violenze quotidiane sulla moglie, una donna di 60 anni che per anni ha vissuto nel terrore tra le mura di casa. L’incubo è finito ieri sera, quando i carabinieri della Tenenza di Ercolano, allertati dal 112, hanno arrestato un 63enne per maltrattamenti in famiglia. Sono circa le 22 quando le pattuglie – una della tenenza di Ercolano e una della stazione di Portici – raggiungono l’abitazione segnalata per una lite in corso. I militari conoscono già quella famiglia: l’uomo, noto alle forze dell’ordine, è seguito da tempo per il suo comportamento violento. Ad aprire la porta è la moglie, il volto tumefatto e la bocca piena di sangue. Non riesce a parlare, ma non serve: il pavimento macchiato e le urla provenienti dal soggiorno raccontano tutto. In casa ci sono anche i tre figli maggiorenni, testimoni impotenti di anni di violenze. Il 63enne, in evidente stato di ebbrezza, continua a inveire e a minacciare anche in presenza dei carabinieri. Quando tenta di avventarsi nuovamente sulla moglie, i militari lo bloccano in tempo e lo ammanettano. Durante il racconto della donna, emerge l’orrore quotidiano di una vita fatta di botte, insulti e paura. Ogni sera, dice, finiva allo stesso modo: “Mi picchia per qualsiasi cosa. Per lui sono colpevole di esistere”. Gli episodi di violenza andavano avanti da anni. In più di un’occasione la donna era finita al pronto soccorso – fratture ai polsi, lesioni alla testa, contusioni – ma non aveva mai trovato la forza di denunciare. Era sempre il marito ad accompagnarla in ospedale, assicurandosi che lei non raccontasse nulla. L’ultima aggressione è nata per futili motivi: durante la cena, l’uomo ha aggredito uno dei figli, intimandogli di lasciare la casa. La madre è intervenuta per difenderlo e da lì la furia cieca del 63enne, fino all’intervento provvidenziale dei militari dell’Arma. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere, mentre la donna è stata affidata alle cure mediche e ai servizi di supporto per le vittime di violenza.