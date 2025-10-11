Calci, pugni e paura a Caserta: polizia ferma due giovani rapinatori

CASERTA (rgl) – Un incontro tra coetanei si è trasformato in una notte di violenza e paura a San Leucio, frazione di Caserta. Un giovane, dopo una banale discussione, è stato aggredito da due ragazzi che, a calci e pugni, lo hanno colpito ripetutamente fino a portargli via alcuni capi di abbigliamento. Tutto è accaduto nella serata di ieri. La Polizia di Stato di Caserta, allertata da una segnalazione al 113, è intervenuta in pochi minuti prestando soccorso al giovane ferito e affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni non destavano preoccupazione: cinque giorni di prognosi per contusioni e un trauma facciale. Nel frattempo, gli agenti della Squadra Volante hanno immediatamente raccolto la testimonianza della vittima, riuscendo a ricostruire in modo chiaro la dinamica della rapina. Grazie alle informazioni fornite e a una tempestiva attività di ricerca, i poliziotti hanno rintracciato i due presunti aggressori nel giro di poco tempo, trovandoli ancora in possesso degli indumenti rubati. I due giovani, entrambi italiani e residenti in zona, sono stati tratti in arresto con l’accusa di rapina e lesioni personali e condotti presso la casa circondariale di Caserta.