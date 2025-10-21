QUALIANO (rgl) – Si è conclusa all’alba di ieri la latitanza di Alessandro Marasco, 35 anni, di Marano di Napoli, considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. Ricercato dal 6 agosto 2024, l’uomo era sfuggito al blitz dei carabinieri della compagnia di Marano nell’ambito di un’operazione anticamorra che aveva portato all’esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione Riesame, emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 32 persone coinvolte in un’organizzazione dedita allo spaccio di droga nell’area nord della provincia. Secondo le indagini, il gruppo criminale gestiva diverse “piazze di spaccio” e garantiva agli affiliati una retribuzione mensile, le cosiddette “mesate”, in cambio delle attività illecite. Da quel giorno, di Marasco si erano perse le tracce. Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della Dda di Napoli, hanno però consentito di ricostruire i movimenti del latitante, che avrebbe trascorso buona parte della fuga in Spagna, dove risultava a sua volta destinatario di un provvedimento restrittivo del Tribunale di Marbella per reati contro il patrimonio. La svolta è arrivata ieri mattina, quando i militari dell’Arma hanno individuato e bloccato Marasco a Qualiano, in via Di Vittorio. Il 35enne è stato sorpreso mentre chiacchierava con alcune persone davanti a un bar. L’intervento dei carabinieri è stato fulmineo: nessuna resistenza, solo la fine di una lunga latitanza. Durante la perquisizione, Marasco è stato trovato in possesso di un telefono criptato e di diverse schede telefoniche straniere, elementi che saranno ora sottoposti ad approfondite verifiche tecniche. Il 35enne è stato trasferito in carcere.