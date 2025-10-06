ROMA (rgl) – Un numero che fa riflettere: 431 reati commessi ai danni di minori in Campania nel 2024, con un leggero incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Un dato apparentemente stabile, ma che nasconde dinamiche preoccupanti: a crescere, infatti, sono soprattutto i reati connessi al digitale e a sfondo sessuale, a conferma di una vulnerabilità sempre più estesa nel mondo dei più giovani. A livello nazionale, il fenomeno assume proporzioni ancora più allarmanti: 7.204 i reati denunciati nel 2024, superando per la prima volta la soglia dei 7.000 casi (+4% rispetto al 2023). I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del dossier “indifesa – La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2025”, tracciano una mappa precisa della violenza sui minori in Italia, e in particolare in Campania.

MINORI VITTIME: PREVALGONO LE BAMBINE – In Campania, come nel resto del Paese, le vittime sono in prevalenza di genere femminile (56%), con percentuali che sfiorano il 90% nei reati a sfondo sessuale: violenza sessuale aggravata (90%), violenza sessuale (87%), atti sessuali con minorenne (78%), pornografia minorile (63%). Un dato che riflette la forte sproporzione di genere anche a livello nazionale, dove le bambine e le ragazze rappresentano il 63% delle vittime totali.

FAMIGLIE E RETE: I LUOGHI DEL RISCHIO – I maltrattamenti in famiglia restano la fattispecie più frequente, con 157 casi in Campania, in calo del 18% rispetto al 2023, ma ancora troppo diffusi. A destare maggiore allarme è invece la pornografia minorile, che registra un aumento vertiginoso del +350%, passando da 6 a 27 casi in un solo anno. A livello nazionale, il digitale si conferma un terreno pericoloso: +63% di casi di pornografia minorile e +36% di detenzione di materiale pedopornografico. Internet, sottolinea il dossier, “diventa sempre più un luogo a rischio per i più giovani”.

UN FENOMENO IN CRESCITA – “Il fenomeno dei reati in danno dei minori è complesso e in continua evoluzione – spiega il generale Antonio Basilicata, direttore del Servizio Analisi Criminale –. Occorre la massima attenzione, non solo nella repressione, ma anche nella prevenzione e nell’ascolto dei segnali precoci di violenza”. Sulla stessa linea Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes: “Assistiamo a una preoccupante perdita di vincoli morali e a un ritorno di stereotipi patriarcali che alimentano la cultura della violenza. Servono azioni concrete, coordinate e rapide per fermare questa deriva sociale”.

IL PROGETTO “SPORT4RIGHTS” – Nel corso della presentazione del dossier, la Fondazione ha rilanciato il progetto “Sport4Rights”, co-progettato con Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale e Specchio Magico. L’iniziativa punta a promuovere il benessere, la sicurezza e l’inclusione dei minori nello sport, attraverso una piattaforma di e-learning basata sull’intelligenza artificiale, che offrirà formazione e sensibilizzazione a società sportive, allenatori, educatori e professionisti. “Lo sport è un diritto – afferma Francesca Magliulo, direttrice di Fondazione Eos –. Vogliamo renderlo uno spazio sicuro e sano, dove ogni ragazzo possa crescere libero da discriminazioni e violenze”.

IMPEGNO “INDIFESA” – Dal 2012, la campagna indifesa di Terre des Hommes lavora per tutelare i diritti delle bambine e delle ragazze nel mondo, sensibilizzando istituzioni e opinione pubblica. Nel solo 2024 sono state oltre 484.000 le beneficiarie dirette dei progetti della Fondazione, attivi in diversi Paesi per promuovere educazione inclusiva, contrasto allo sfruttamento e protezione dalle violenze. Tra i sostenitori dell’edizione 2025 figura Acea, impegnata a promuovere una cultura del rispetto e delle pari opportunità. “Vogliamo contribuire alla costruzione di un domani più equo e inclusivo – ha dichiarato Barbara Marinali, presidente Acea–, dove nessuna bambina o ragazza si senta più sola”.