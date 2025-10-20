CAMPOSANO (rgl) – L’eco della caccia illegale torna a risuonare nei campi dell’agro nolano. In un fondo incolto del territorio di Camposano, i carabinieri forestali del Nucleo di Roccarainola, nell’ambito di un servizio di controllo sul rispetto delle norme in materia venatoria, hanno sorpreso tre persone impegnate in un’attività di caccia non consentita e in violazione della legge sulla tutela della fauna selvatica. Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto all’interno di un capanno mimetizzato un sofisticato apparato di richiamo acustico: altoparlanti e telecomandi che riproducevano in maniera artificiale il canto dei volatili per attirarli. Una pratica vietata in tutta Italia, in quanto altera profondamente il comportamento naturale degli uccelli e mina l’equilibrio degli ecosistemi. Ma non è tutto. I carabinieri hanno accertato che i cacciatori si avvalevano anche di quattro esemplari vivi di Tordo bottaccio, utilizzati come richiami per intensificare l’efficacia della battuta. Un uso illecito che ha portato al sequestro di tre fucili da caccia, di un richiamo elettroacustico, di un altoparlante con telecomando e di un esemplare di Tordo bottaccio detenuto illegalmente. I tre uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente, mentre a loro carico sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 450 euro.