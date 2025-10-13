CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un intervento di salvataggio. Nella tarda mattinata di oggi, i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno scoperto una situazione di maltrattamento di animali e abusivismo edilizio in via Luigi Boccherini. L’ispezione, condotta congiuntamente ai veterinari dell’Asl e ai tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività produttive, è scattata dopo alcune segnalazioni su presunti reati contro gli animali. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto tre box per cani costruiti abusivamente nel cortile di un’abitazione privata. Le strutture, realizzate senza alcuna autorizzazione e in precarie condizioni statiche, occupavano circa otto metri quadrati di superficie. In uno di questi box, i carabinieri e i veterinari hanno trovato un cane meticcio con caratteristiche da pitbull, senza microchip e in stato evidente di denutrizione, costretto a vivere tra sporcizia e degrado. L’animale è stato immediatamente soccorsi dai veterinari dell’Asl, che gli hanno prestato le prime cure e ne hanno disposto l’affidamento temporaneo a una struttura idonea, in attesa di ulteriori accertamenti. La proprietaria dell’immobile è stata denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali, oltre che di realizzazione di opere edilizie abusive. Il manufatto abusivo è stato posto sotto sequestro penale, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata dai carabinieri, che proseguono le indagini per verificare l’eventuale presenza di altri animali nelle stesse condizioni.