CASALNUOVO DI NAPOLI (rgl) – Un raggiro ben orchestrato, ma sventato grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Acerra, con il supporto di una volante del commissariato di Afragola, hanno tratto in arresto un 21enne napoletano per truffa aggravata ai danni di un’anziana residente in zona. Tutto è iniziato con una telefonata: un uomo, spacciandosi per il nipote della donna, le ha chiesto di consegnare alcuni monili in oro a un suo “amico”, sostenendo che servissero per risolvere un problema legato a un assegno scoperto. Poco dopo, una seconda chiamata: questa volta, un sedicente carabiniere le ha riferito che la figlia era stata arrestata per un debito insoluto e che i gioielli sarebbero serviti per il suo rilascio. Il truffatore ha aggiunto che un collaboratore sarebbe giunto a breve per ritirare la merce. La donna, inizialmente convinta, ha consegnato i monili al giovane, ma si è subito insospettita e ha allertato la Polizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno notato il sospettato sul balcone dello stabile mentre cercava di disfarsi di un borsello. All’interno, sono stati rinvenuti numerosi gioielli, poi restituiti alla legittima proprietaria. Il giovane è stato bloccato e arrestato.