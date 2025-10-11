MONTEMARANO (rgl) – Rimonta spettacolare e tripletta di Schibano: il Casamarciano espugna lo stadio “Bolino” di Montemarano, piegando l’Atletico Castelfranci per 4-2. Una prova di forza che regala la seconda vittoria consecutiva in campionato. La partita comincia con un approccio prudente da entrambe le squadre. Al 6’ i padroni di casa cercano subito di farsi vedere con una sponda di Scippa, ma Pagano non riesce a finalizzare. Tre minuti più tardi, Zoppino risponde con un colpo di testa che termina di poco sul fondo. Il vantaggio dell’Atletico Castelfranci arriva al 20’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ciampolillo si inserisce sul secondo palo e deposita la palla alle spalle di Manzi, 1-0 per i locali. La reazione del Casamarciano è immediata: Schibano va vicino al pari in due occasioni, ma Giliberti manda in angolo entrambe le conclusioni. Ambrosino, poco dopo la mezz’ora, prova a sorprendere il portiere con una conclusione alta sulla traversa. Il finale del primo tempo è frammentato e l’arbitro Ricciardi assegna 8 minuti di recupero. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Ambrosino trova l’1-1 in spaccata volante, rimettendo la partita in equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa, il Casamarciano parte subito all’arrembaggio. Franco colpisce il palo, Schibano si vede respingere il tiro dal portiere, e Montagnolo spreca una ghiotta occasione su un cross dalla destra. Al 68’, la partita cambia volto: Montagnolo viene fermato fallosamente al limite dell’area e Della Vecchia viene espulso per doppia ammonizione. Schibano trasforma il calcio di punizione, 2-1 per gli ospiti. Solo 60 secondi dopo, lo stesso Schibano realizza la doppietta approfittando di una respinta di Giliberti sul tiro di Montagnolo, 3-1 Casamarciano. L’Atletico Castelfranci non molla: al 73’ conquista un rigore e De Feo riapre il match, 3-2. Poco dopo, un suo colpo di testa vola alto. Nel finale, Montagnolo fallisce un’occasione clamorosa al 89’, prima che Schibano, al 93’, firmi la tripletta personale con un sinistro ravvicinato che chiude il match sul 4-2.

IL TABELLINO

ATLETICO CASTELFRANCI – CASAMARCIANO 2-4

ATLETICO CASTELFRANCI: Giliberti, De Filippis, Pagano (63′ Calienno), Sepe, Ciampolillo, Cinque, Scippa (46′ De Feo C.), Maffei (61′ Pezzella), Filipuzzi, Santamaria (38′ Tozza), Della Vecchia. A disposizione: Lombardi, Roberto, Vigilante, De Feo J., Nevola. All. Luigi La Pegna.

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D., D’Onofrio A., Ambrosino, Franco, Zoppino, Schibano (94′ Fusco), Mingione (77′ Napolitano), Di Lauro (19′ Montagnolo), Di Meo (90′ Buonagura P.), Buonagura M. (88′ Sorrentino). A disposizione: Serpico, Grillo, Pedalino, Alfieri. All. Angelantonio Galluccio

ARBITRO: Domenico Ricciardi della sezione di Castellammare di Stabia

RETI: 20′ Ciampolillo (AC); 45′ + 6′ Ambrosino (C); 68′, 69′ e 90 + 3′ Schibano (C), 73′ rig. De Feo (AC)

NOTE – Ammoniti: Santamaria, Maffei, Cinque, Della Vecchia (AC), Buonagura M. (C); Espulsi:Della Vecchia (AC) per somma di ammonizioni; recupero: 8′ e 6′.