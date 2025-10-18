CASAMARCIANO (rgl) – Terza vittoria consecutiva e sogni sempre più grandi per il Casamarciano, che al “San Clemente I” supera di misura il Michele Amodeo Monteforte grazie a una doppietta di Eugenio Schibano, autentico trascinatore del gruppo granata di mister Galluccio. Il match, intenso e combattuto fino all’ultimo, si chiude con il risultato di 2-1 e conferma il momento d’oro della squadra allenata da mister Galluccio. La prima frazione di gioco scorre senza particolari emozioni fino al 40’, quando Di Meo illumina la scena con un lancio perfetto per Schibano, che controlla in area e batte Evangelista con freddezza, portando avanti i padroni di casa. Gli ospiti reagiscono solo allo scadere, ma Caputo, da buona posizione, non trova lo specchio della porta. Nella ripresa il Monteforte alza i ritmi e, al 60’, trova il pareggio: un errore in disimpegno di D’Onofrio favorisce Lanzara, bravo a servire Diawara per l’1-1. I granata vacillano, ma vengono salvati da Franco, che al 67’ respinge sulla linea un tiro a botta sicura di Ramallo Gonzalez. Il Casamarciano torna a spingere e sfiora più volte il nuovo vantaggio con Montagnolo, impreciso di testa in due occasioni. La rete decisiva arriva però al 90’: lancio di Napolitano e uscita disperata di Evangelista che travolge un avversario in area. L’arbitro De Simone non ha dubbi e assegna il rigore. Dal dischetto Schibano resta glaciale e firma la sua personale doppietta, regalando i tre punti ai granata. Con questa doppietta sono 5 i gol nelle ultime du partite. L’ultimo brivido arriva al 96’, con Perrella che da pochi metri manda alto il pallone del possibile 2-2. Poi solo festa per il Casamarciano, che consolida il proprio momento positivo e guarda con fiducia al prosieguo del campionato.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – MONTEFORTE 2-1

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D., D’Onofrio A., Ambrosino (76′ Alfieri), Franco (76′ Pedalino), Zoppino, Schibano, Mingione (94′ Sorrentino), Montagnolo, Di Meo (70′ Napolitano), Buonagura M.; a disposizione: Bifulco, Basile, Grillo, Barone, Fusco. All. Angelantonio Galluccio

M. A. MONTEFORTE: Evangelista, Trambarulo, Rega, Perrella, Polzone, Diawara (87′ De Girolamo), Caputo, Lanzara, Pellegrino (49′ Carbone), Zampetti (59′ Ramallo Gonzalez), Volpe; a disposizione: De Luca, Bilikoun, Mondola, Pescatore. All. Giuseppe Pennetti

ARBITRO: sig. Antonio De Simone della sezione di Salerno

RETI: 40′ e 90′ su rig. Schibano (C), 60′ Diawara (M)

NOTE – Ammoniti: Manzi, Zoppino, Sorrentino (C), Evangelista, Pulzone, Lanzara, Volpe, Pescatore (non dal campo) (M). Espulsi: mister Giuseppe Pennetti (M) per proteste. Recupero: 3′ e 7′