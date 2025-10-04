CASAMARCIANO (rgl) – Un debutto da incorniciare per il Casamarciano, che davanti al pubblico di casa, colorato di granata e trascinato dal calore dei tifosi, regala spettacolo e vittoria. Quattro reti e tanto entusiasmo per la formazione allenata da mister Angelantonio Galluccio, che supera con un netto 4-0 il Frigento Sturno nella gara d’esordio stagionale. Dopo un piccolo brivido iniziale — al 4’ un’incertezza difensiva fa tremare la retroguardia locale — i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco. All’8’ Buonagura sfiora il vantaggio con un tiro da posizione defilata che si stampa sul palo. Dieci minuti più tardi, Schibano prova la sortita sulla destra, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo. Il Frigento risponde al 19’: un batti e ribatti in area costringe la difesa granata agli straordinari, ma il pericolo viene sventato. È il preludio al gol che cambia la partita. Al 26’ Massimiliano Buonagura, classe 2003, raccoglie un pallone ribattuto dalla difesa ospite e lo scaraventa in rete: 1-0 e stadio in festa. Il Casamarciano controlla il resto del primo tempo, creando ancora due occasioni per il raddoppio con Di Meo, che ci prova al 29’ e al 34’, ma il risultato resta invariato fino all’intervallo. Nella ripresa, dopo un quarto d’ora di equilibrio, la squadra di Galluccio accelera e dilaga. Al 60’ arriva il raddoppio: su calcio d’angolo, Mingione serve un pallone perfetto sul secondo palo e Di Meo con una spettacolare acrobazia firma il 2-0, trovando anche la sua prima rete stagionale. Sei minuti più tardi, ancora Mingione protagonista: stavolta decide di fare tutto da solo e, con un tiro secco, infila il portiere ospite per il 3-0. Il Frigento prova a reagire al 70’ con una bella conclusione del giovane Zollo, ma Manzi controlla senza problemi. Negli ultimi venti minuti, il Casamarciano continua a creare e a divertire. Napolitano e Montagnolo si vedono negare la gioia del gol da un Manfredi in grande serata, ma all’84’ arriva anche il poker: un tocco sfortunato di un difensore ospite vale il definitivo 4-0.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – FRIGENTO STURNO 4-0

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D. (83′ Basile), D’Onofrio A., Ambrosino (79′ Alfieri), Franco (76′ Pedalino), Zoppino, Schibano, Mingione, Di Lauro (68′ Napolitano), Di Meo, Buonagura M. (70′ Montagnolo). A disposizione: Bifulco, Grillo, Sorrentino, Buonagura P. All. Angelantonio Galluccio

FRIGENTO STURNO: Manfredi, Cerrato, Salierno (89′ Roman Zerpa), Siconolfi, Guardabascio, Bellofatto (80′ Calò), Cardinale, Pasquariello (69′ Cogliano), Memmolo (59′ Zollo), Lancellotti, Montemarano; a disposizione: D’Avino, D’Oro, Russo, Andreottola. All. Francesco Monaco

ARBITRO: Giuseppe Cuomo della sezione di Nocera Inferiore

RETI: 26′ Buonagura M., 60′ Di Meo, 66′ Mingione, 84′ Di Meo

NOTE: Ammoniti: Di Lauro, Di Meo (C) Siconolfi (FS); Recupero: 2′ e 0′