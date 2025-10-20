CASAMARCIANO (rgl) – Un segno di pace, di memoria e di umanità nel cuore dell’area nolana. L’amministrazione comunale di Casamarciano, guidata dal sindaco Clemente Primiano, ha deciso di intitolare una strada ai bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che ha scosso il mondo intero. Dopo l’approvazione in giunta, la proposta sarà comunicata oggi al consiglio comunale, convocato per ufficializzare la scelta e per ribadire la vicinanza della comunità casamarcianese alla popolazione palestinese. Un gesto che si unisce a quelli di tanti altri Comuni italiani che, nelle ultime settimane, hanno voluto esprimere solidarietà e speranza in una pace duratura e definitiva. A cambiare nome sarà via Trivio, in località 40 Moggi, che diventerà “Via dei Bambini di Gaza”. Un luogo dal forte valore simbolico: proprio qui sorgerà una Casa di Comunità, presidio sanitario di prossimità destinato a diventare punto di riferimento per i cittadini dell’intera area nolana. La struttura, già autorizzata, sarà edificata su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, a testimonianza di una duplice rinascita — quella della legalità e quella dell’impegno civile. “Via dei Bambini di Gaza non è solo un nome – ha dichiarato il sindaco Clemente Primiano – ma un richiamo alla coscienza collettiva. È un modo per dire che la pace si costruisce anche nei luoghi in cui viviamo e che la vicinanza a chi soffre, ai più fragili, ai bambini che hanno diritto al futuro, è un dovere per tutti: istituzioni e cittadini”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa voglia rappresentare una memoria viva e condivisa: “Con l’intitolazione della strada – ha aggiunto Primiano – vogliamo fare memoria di una strage che non deve mai più ripetersi, non solo a Gaza ma in nessun luogo del mondo. La pace appartiene a tutti, non può essere terreno di scontro o di contrapposizione: è un valore universale che va coltivato ogni giorno”.