CASERTA (rgl) – Un gesto di gratitudine che scalda il cuore: un uomo di 77 anni si è presentato di persona alla caserma dei carabinieri di Caserta per stringere la mano ai militari che, una settimana fa, gli avevano salvato la vita e restituito la sua auto. La notte tra il 24 e il 25 settembre, i carabinieri della sezione Radiomobile erano intervenuti dopo il tentativo di furto dell’auto dell’anziano. Giunti sul posto, notarono subito che qualcosa non andava: la voce affaticata e il respiro affannoso dell’uomo li spinse a chiamare tempestivamente il 118, permettendo così un intervento medico immediato che si rivelò provvidenziale. Oggi, visibilmente emozionato, il 77enne ha voluto ringraziare personalmente i militari, non solo per avergli restituito l’auto, ma soprattutto per avergli donato la possibilità di continuare a raccontare la sua storia, un momento di umanità e vicinanza che ha toccato tutti.