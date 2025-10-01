Caserta, cocaina e inseguimenti: due uomini arrestati dalla Polizia

CASERTA (rgl) – La lotta allo spaccio non si ferma nel Casertano. In due distinte operazioni, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, condotti tra Caserta e Villa Literno, hanno portato al sequestro di numerose dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. Nel primo intervento, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta, durante un pattugliamento nella zona di Centurano, hanno notato un uomo già noto alle forze dell’ordine con atteggiamenti sospetti. Alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondere un involucro di cellophane nella propria auto. La perquisizione ha permesso di rinvenire diversi pacchetti contenenti cocaina pronta allo spaccio. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Poche ore dopo, un secondo arresto è scattato a Villa Literno. Gli agenti del Commissariato di Casal di Principe hanno notato un uomo, originario della provincia di Caserta, che a bordo della sua auto stava effettuando uno scambio sospetto con altri automobilisti. Alla vista della polizia ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. La perquisizione ha portato al rinvenimento di dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma a seguito del rito direttissimo.