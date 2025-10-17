Caserta, ruba un furgone per le consegne: arrestato 56enne

CASERTA (rgl) – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza un 56enne di Maddaloni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via Gasparri, alla guida di un furgone destinato al trasporto di merce surgelata. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dai militari. Le verifiche immediate hanno permesso di accertare che il furgone era stato rubato poco prima al legittimo conducente durante una consegna, mentre era momentaneamente incustodito. All’interno del mezzo sono stati trovati prodotti da forno surgelati per un valore complessivo di circa 3.700 euro, restituiti al proprietario. Il 56enne è stato condotto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.