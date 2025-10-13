CASERTA (rgl) – Un gesto semplice, ma dal valore profondo. Stamattina, nel cuore della Scuola Allievi Agenti di Caserta, è stata piantata la Talea di Ficus Macrophylla, simbolo della memoria e dell’impegno civile, dedicata al magistrato Giovanni Falcone, emblema della lotta alla mafia e della giustizia al servizio del Paese. L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale “Città Verde”, mira a promuovere la cultura della legalità attraverso il linguaggio universale dell’ambiente e della cura del territorio. La talea, conosciuta anche come “Albero del Futuro” o “Albero di Falcone”, è figlia del celebre ficus che cresce davanti alla casa del magistrato a Palermo: piantarla significa rinnovare il patto tra memoria e speranza, tra la lezione del passato e l’impegno delle nuove generazioni. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose. Tra i presenti, il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, che ha sottolineato l’importanza del coraggio e della coerenza come strumenti essenziali per chi serve lo Stato. Accanto a lui, il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, il Vescovo Pietro Lagnese, il Questore Andrea Grassi e le più alte rappresentanze istituzionali del territorio, a testimoniare l’unità delle istituzioni nel segno della legalità.