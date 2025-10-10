CASERTA – Una luce verde ha avvolto la sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, simbolo di speranza e di sostegno alla Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans-Pandas. Un gesto semplice ma carico di significato, con cui anche Caserta ha voluto unirsi al coro di solidarietà che in tutta Italia ha illuminato i monumenti e gli edifici più rappresentativi. Le sindromi Pans e Pandas sono patologie post-infettive ad esordio improvviso, causate da virus, batteri o altri fattori, che colpiscono prevalentemente i bambini. I sintomi possono essere di natura neuropsichiatrica, con manifestazioni che variano per intensità e gravità, spesso sconvolgendo la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ogni anno, il 9 ottobre, il mondo accende una luce verde per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione della comunità scientifica su queste sindromi ancora poco conosciute e spesso difficili da diagnosticare.