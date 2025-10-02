CASTEL VOLTURNO (rgl) – La fuga è finita. La polizia di stato di Caserta ha identificato e rintracciato l’automobilista ritenuto responsabile della morte di Marco Ioime, il 44enne travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali la statale Domiziana a Castel Volturno. Marco, manutentore in una struttura sanitaria, era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato investito da un’auto a noleggio. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato, lasciando il pedone agonizzante sull’asfalto. Nonostante i tempestivi soccorsi, Marco è morto poche ore dopo in ospedale. Grazie all’attività della sezione investigativa del commissariato di Castel Volturno, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e identificato il veicolo coinvolto. L’auto è risultata intestata a una società di noleggio e, attraverso ulteriori accertamenti, è stato possibile risalire al conducente: un cittadino italiano residente a Castel Volturno, ora gravemente indiziato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’automobile è stata sottoposta a sequestro per verificare la dinamica del sinistro, mentre l’arresto del pirata della strada rappresenta un passo fondamentale per garantire giustizia a Marco e alla sua famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.