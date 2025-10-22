SALERNO (rgl) – Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, spuntano villette e strutture turistiche dove la legge vieta di costruire. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Parco, che – su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania – hanno sequestrato due lotti di terreno nel comune di Castellabate. Il provvedimento, firmato dal Gip, riguarda aree sottoposte a vincolo paesaggistico dal Piano Territoriale Paesistico Cilento-Costiero, trasformate in insediamenti turistico-residenziali nonostante la destinazione agricola. Secondo le indagini, sarebbe stato messo in atto un frazionamento artificioso delle particelle catastali per ottenere titoli edilizi poi risultati illegittimi. In pratica, la divisione dei terreni avrebbe consentito di aggirare le norme urbanistiche e realizzare edifici in un’area di pregio ambientale, alterando l’assetto paesaggistico della zona. Il primo lotto, di circa 4.400 metri quadrati, ospita una struttura ricettiva con fabbricati, tettoie e spazi esterni. Il secondo, di 1.006 metri quadrati, comprende un’abitazione privata con pertinenze. Nel corso dei controlli sono state accertate anche presunte difformità edilizie rispetto ai progetti approvati, ulteriormente aggravando la posizione dei responsabili.