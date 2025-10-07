CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Per vent’anni ha percepito indebitamente 150mila euro di indennità di accompagnamento dall’Inps fingendosi cieco, mentre in realtà era soltanto ipovedente. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura locale guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha eseguito l’arresto domiciliare di una coppia di coniugi, accusati di truffa aggravata e falso ideologico. Gli investigatori avevano già sequestrato, a novembre scorso, oltre 124mila euro alla coppia, considerati il provento della truffa. Dai servizi di osservazione è emerso che l’uomo, pur dichiarato cieco dall’Inps nel 2010, si muoveva con sicurezza anche in luoghi affollati non frequentati abitualmente e senza alcun segno di disagio durante le operazioni al bancomat o nel maneggiare il denaro. Durante le visite mediche di revisione predisposte dall’Inps, l’uomo continuava a simulare la cecità totale, mentre le immagini registrate dai finanzieri dimostravano il contrario. Per accertare la truffa, gli inquirenti si sono avvalsi del supporto di un dirigente di medicina legale dell’Asl Napoli 3 Sud e di un oculista, che hanno confermato come i comportamenti mostrati nei video non fossero compatibili con quelli di una persona completamente priva della vista.