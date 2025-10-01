GRAGNANO (rgl) – Blitz dei carabinieri a Gragnano: un centro scommesse è stato posto sotto sequestro preventivo per attività illecita di raccolta di puntate sportive. L’operazione, eseguita dai militari della stazione locale insieme a funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, segue un decreto emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel locale sequestrato non solo venivano somministrate bevande, ma era anche attiva una raccolta di scommesse sportive per conto di una società con sede a Malta, senza alcuna autorizzazione prevista dalla normativa italiana e senza la licenza di pubblica sicurezza necessaria. Il sequestro preventivo è stato disposto dalla Procura al fine di impedire che il reato potesse continuare a essere perpetrato, tutelando così la legalità e contrastando il fenomeno delle scommesse illegali sul territorio.