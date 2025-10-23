CICCIANO (nelagl) – Attimi di autentica paura, poi il sollievo di un respiro che torna. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un uomo di 54 anni, originario di Roccarainola, è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre passeggiava lungo via Cupola, nei pressi del Santuario di Maria degli Angeli a Cicciano. L’uomo, il signor Antonio, era impegnato nella sua abituale passeggiata quando si è improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi. A pochi metri di distanza si trovava la sede dell’associazione Ais 24h, i cui operatori, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti immediatamente. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato il defibrillatore semiautomatico. Otto minuti di intervento intenso — tra compressioni toraciche, ventilazione assistita e scariche di defibrillazione — che hanno fatto la differenza: il cuore dell’uomo ha ripreso a battere spontaneamente. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Cicciano, guidata dal sottotenente Ruggiero Valanzuolo, che ha messo in sicurezza l’area e coordinato la viabilità durante i soccorsi. Il 54enne, stabilizzato e cosciente, è stato successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.