CICCIANO (Nello Lauro) – Corruzione e ricettazione nell’area industriale di Cicciano: il gup Alessandra Zingales del tribunale di Nola ha condannato l’ex sindaco Giovanni Corrado e l’ex vicesindaco Gennaro D’Avanzo a 4 anni di reclusione ciascuno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il provvedimento riguarda cinque imputati, tra ex amministratori e imprenditori, accusati di reati legati al rilascio di un’autorizzazione edilizia nella zona industriale del comune ciccianese. Le pene sono state inflitte anche a: Franco Martiniello, imprenditore, 2 anni e 8 mesi; Raffaele Arvonio, ex sindaco, 1 anno e 4 mesi per ricettazione (e 1400 euro di multa); Giuseppe Iesu, 6 mesi (pena sospesa), con responsabilità attenuata: secondo il giudice, l’imprenditore ciccianese sarebbe stato indotto dai pubblici ufficiali a corrispondere denaro per ottenere lo sblocco della procedura edilizia. Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato, che ha comportato uno sconto di pena, e hanno proceduto alla restituzione parziale delle somme contestate: Corrado e D’Avanzo hanno versato 15mila euro ciascuno, Martiniello e Arvonio 2mila euro a testa. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nor della compagnia di Nola con il supporto della stazione di Cicciano, si è sviluppata tra agosto 2022 e giugno 2023. Già nel gennaio 2024 erano state eseguite quattro misure cautelari. Secondo gli inquirenti, il rilascio dell’autorizzazione edilizia sarebbe stato il frutto di accordi illeciti tra amministratori e imprenditori, con benefici economici e promesse di incarichi. Corrado e D’Avanzo sono stati riconosciuti colpevoli ai sensi dell’articolo 319-quater del Codice Penale, che punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria funzione, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Il Comune di Cicciano, costituitosi parte civile, è stato rappresentato dall’avvocato Antonio Tomeo: la sentenza prevede anche la liquidazione da parte di tutti gli imputati (fatta eccezione per Iesu), a titolo di risarcimento, all’ente di corso Garibaldi da quantificare in sede civile.