Cicciano, donna investita da una ebike in pieno centro: in ospedale

CICCIANO (alads) – Paura nel centro di Cicciano poco prima di mezzogiorno: una 57enne, residente a Cicciano, è stata investita da una bicicletta elettrica mentre attraversava via Nola. L’impatto, avvenuto in una delle zone più centrali della città, ha fatto cadere la donna, che ha battuto la testa riportando ferite. Il conducente della ebike, un giovanissimo del posto, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Cicciano, che ha temporaneamente deviato il traffico in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e sequestrato la ebike. La donna è stata medicata dal personale sanitario e trasportata all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per tutti gli accertamenti del caso.