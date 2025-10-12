CICCIANO (Nello Lauro) – Il fuoco sulla composizione della Giunta comunale di Cicciano resta acceso. Il Difensore Civico della Regione Campania, l’avvocato Bruno De Maria, ha inviato una lettera ufficiale al Comune e, per conoscenza, al Prefetto di Napoli, chiedendo “chiarimenti urgenti e documentati” sulla presunta violazione delle norme in materia di rappresentanza di genere. Un richiamo formale, datato 10 ottobre, che aggiunge un altro capitolo a una vicenda che si trascina da mesi e discusso anche nell’ultimo consiglio comunale. Al centro della contestazione c’è la nomina, da parte del sindaco Giuseppe Caccavale, di un assessore uomo in sostituzione dell’assessora dimissionaria Nunzia Coppola, avvenuta lo scorso maggio. Con quella nomina, la giunta è oggi composta da quattro uomini e una sola donna – in contrasto con l’articolo 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, che impone una soglia minima del 40% per ciascun genere nei Comuni sopra i 3.000 abitanti. Il primo cittadino ha tentato di giustificare la scelta definendola “temporanea” e sostenendo di aver riscontrato “mancanza di disponibilità tra le consigliere”. Tuttavia, come rileva De Maria, tali affermazioni “non risultano supportate da alcuna evidenza documentale” e osserva inoltre che la nota del segretario generale “si limita a trasmettere la relazione del sindaco, senza fornire elementi istruttori aggiuntivi o valutazioni sul rispetto della normativa vigente”. Il Difensore Civico ricorda inoltre che “lo Statuto comunale di Cicciano prevede la possibilità di nominare assessori esterni, proprio per garantire il rispetto della rappresentanza di genere”. Nella missiva, De Maria evidenzia come “la parità di genere nella composizione delle giunte non costituisca un adempimento formale, ma l’attuazione di un principio costituzionale fondamentale”, richiamando gli articoli 3 e 51 della Costituzione e l’articolo 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. “Il mancato rispetto di tali principi,” scrive, “configura una violazione grave, che impone un immediato intervento di riequilibrio.” Il Difensore Civico cita anche la giurisprudenza più recente: la sentenza numero 1087/2025 del Tar Campania e la numero 406/2016 del Consiglio di Stato, che impongono ai sindaci di “documentare in modo rigoroso l’impossibilità di garantire la presenza di entrambi i sessi”. In assenza di tali prove, sottolinea, “la giunta non può ritenersi legittimamente composta”. La Prefettura di Napoli, già intervenuta sulla questione, ha richiesto nuovi chiarimenti e valutazioni correttive. La delibera numero 130 del 6 agosto 2025, che conferma la composizione attuale della giunta, è stata allegata alla comunicazione ufficiale come elemento di riscontro. De Maria conclude la sua lettera invitando il sindaco Caccavale “a trasmettere ogni ulteriore documentazione utile” e sollecitando il Prefetto “a valutare l’esercizio delle proprie attribuzioni, qualora permangano atti contrari alla Costituzione o in grave violazione della legge”. Un caso che resta aperto.