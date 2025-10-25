CICCIANO (nela) – Dalla paura alla speranza. Migliorano le condizioni di Felice G., il 66enne operaio di Cicciano rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 17 ottobre in un cantiere edile di via Benevento. L’uomo, che in un primo momento era stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita, è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia dell’ospedale del Mare di Napoli, dove i medici monitorano con cautela i progressi del quadro clinico. Il dramma si era consumato nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre, quando l’operaio – regolarmente assunto – era precipitato da un muro alto circa tre metri mentre era impegnato nei lavori all’interno di una villetta in costruzione. Nella caduta aveva riportato gravi traumi al capo e al torace. Immediati i soccorsi dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Cicciano, insieme ai sanitari del 118, che lo avevano trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. Da lì, vista la gravità delle condizioni, era stato disposto il trasferimento all’ospedale del Mare di Napoli.