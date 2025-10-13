NOLA (rgl) – Un nuovo modo di vivere il cinema arriva a Nola. The Space Cinema guarda al futuro e continua a investire per rendere l’esperienza in sala sempre più confortevole e immersiva. A partire dal 17 ottobre, il multisala di Nola del Vulcano Buono inaugurerà le prime sale dotate delle nuove poltrone Ultra Lux, un progetto che si completerà nei giorni successivi fino a coinvolgere tutte le 9 sale del cinema. Le poltrone Ultra Lux rappresentano il massimo del comfort e dell’innovazione firmata The Space Cinema. Ogni seduta dispone di tavolino integrato, poggiatesta rinforzato, spazio laterale per oggetti personali e rivestimenti ultra morbidi. I comandi indipendenti consentono di regolare schienale e poggiagambe, trasformando ogni proiezione in un momento di relax totale. Posizionate nelle ultime file di ciascuna sala, le nuove Ultra Lux garantiscono una visuale ottimale e un’acustica ancora più coinvolgente. Si tratta di un passo ulteriore nel percorso di rinnovamento avviato dal circuito, che ha già portato l’installazione delle Ultra Lux anche nei cinema di Rozzano, Silea, Parma, Vicenza, Limena, Livorno, Quartucciu e Salerno. Con questo intervento, The Space Cinema conferma la propria attenzione alla qualità dell’esperienza cinematografica e all’innovazione continua.

