SANTA MARIA DI CASTELLABATE (rgl) – Un uomo di ottant’anni, originario di Castellabate, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un cinghiale mentre si trovava in un uliveto insieme ai familiari, nelle campagne di Santa Maria di Castellabate. Secondo una prima ricostruzione, l’animale sarebbe sbucato improvvisamente dalla vegetazione, cogliendo di sorpresa l’anziano e i suoi familiari. In pochi istanti, il cinghiale ha colpito l’uomo con estrema violenza, provocandogli ferite profonde alle gambe e al corpo, e una copiosa perdita di sangue. I figli della vittima, presenti sul posto, hanno reagito con prontezza, riuscendo ad allontanare l’animale e a prestare i primi soccorsi. Hanno poi trasportato il padre al presidio ospedaliero di Agropoli, dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni. Tuttavia, la gravità delle ferite ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.