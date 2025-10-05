CARDITO (rgl) – Il Nola cade per la prima volta tra le mura amiche arrendendosi a un’Heraclea cinica e spietata che si impone 3-1 al “Vittorio Papa” di Cardito. Una gara iniziata con il piglio giusto dai bianconeri di mister Giampà, ma che si è trasformata in un pomeriggio amaro tra errori difensivi e calo di concentrazione nella ripresa. Il tecnico nolano ritrova Luan Silva (in panchina) ma deve ancora fare i conti con le assenze pesanti di Faella, Marcelli e Capone. Confermato il 3-4-3 con Romano e Ahmetaj dal primo minuto. La partenza del Nola è veemente: al 7’ Estrella sfiora il gol dopo un’incursione in area, poi al 9’ colpisce di testa senza fortuna su cross di Dell’Orfanello. Il numero 9 segna anche un minuto più tardi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nonostante le occasioni, al 24’ arriva la beffa: un’incomprensione difensiva apre la strada a Guida, che non perdona e sigla lo 0-1 per gli ospiti. La reazione del Nola è immediata e al 38’ Cipolla, su corner di Catalano, firma il pareggio con un poderoso stacco di testa. È il secondo centro consecutivo per il difensore bianconero. Nella ripresa, però, cambia tutto. L’Heraclea alza i ritmi, mentre il Nola perde lucidità. Dopo un doppio brivido iniziale per Montalti, al 69’ Montuori trova il gol del 2-1 con un colpo di testa preciso su calcio d’angolo. Il Nola prova a reagire ma si espone al contropiede avversario. All’80’, una punizione magistrale di Schenetti da oltre 30 metri si infila all’incrocio e chiude definitivamente la partita: 3-1. Una sconfitta pesante, più nel morale che nella classifica, dove il Nola resta fermo a quota 8 punti. Domenica prossima servirà una pronta reazione contro la Fidelis Andria per riprendere il cammino.

LE DICHIARAZIONI – “Qualcosa non ha funzionato. Anche nel primo tempo, in cui siamo stati superiori all’avversario, siamo stati lenti e ci è mancata cattiveria – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Se avevamo fame potevamo fare meglio. Dobbiamo però dare merito all’Heraclea che ha fatto meglio di noi. I tifosi oggi ci hanno comunque applaudito perché la squadra ha dato tutto ma io ripeto che possiamo fare meglio. Dobbiamo capire bene cosa sia successo perché fino al secondo tempo di oggi non siamo mai stati dominati in questo nostro campionato“.

IL TABELLINO

NOLA – HERACLEA 1-3

NOLA: Montalti, Dell’Orfanello (73′ Fangwa), Cipolla, D’Amore, Setola (50′ Nunziante), Romano (50′ Papa), Izzillo (50′ Luan Silva), Berardocco, Ahmetaj (67′ Guarracino), Catalano, Estrella. A disposizione: De Franceschi, Cacciatore, Iannello, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

HERACLEA: Tucci, Ceccarini (58′ Cocinelli), Lazazzera, Sanchez (58′ Russo), Guida (75′ Mascia), Mbumba, Montuori, Coulibaly (84′ Galdean), Ben Rahem, Schenetti, Puntoriere (66′ Foggia). A disposizione: De Lucci, Di Natale, Silano, Perone. Allenatore: Antonio Compierchio.

ARBITRO: Polizzotto di Palermo (assistenti Celestino di Reggio Calabria e Moschella di Reggio Calabria).

RETI: Guida 24′ (H), Cipolla 38′ (N), Montuori 69′ (H), Schenetti 79′ (H).

Note: ammoniti Cipolla e D’Amore per il Nola.