NAPOLI (rgl) – Dopo mesi di disagi e promesse disattese, qualcosa si muove sul fronte della Circumvesuviana. La linea Napoli-Baiano, interrotta dal 21 maggio scorso per lavori e la cui riapertura era prevista per ieri, continua a restare chiusa. Ma le pressioni dei cittadini, dei comitati dei pendolari e degli amministratori locali hanno spinto l’Ente Autonomo Volturno a convocare un tavolo istituzionale. L’incontro è fissato per mercoledì 8 ottobre e vedrà la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati. Obiettivo dichiarato: condividere aggiornamenti concreti sui tempi di ripresa del servizio e garantire una comunicazione più trasparente con il territorio. In una nota ufficiale, l’azienda di trasporti ha spiegato che la riunione vuole “favorire una collaborazione istituzionale utile alla ripresa della linea” e fornire chiarimenti sulle criticità che hanno determinato il protrarsi dei lavori. Secondo indiscrezioni, non ancora ufficiali, la tratta dovrebbe riaprire lunedì 27 ottobre.