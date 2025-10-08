NAPOLI (alads) – Dopo settimane di polemiche e preoccupazioni tra i pendolari, arriva la comunicazione ufficiale. L’Ente Autonomo Volturno ha chiarito che la linea ferroviaria Napoli-Baiano e più precisamente la Baiano–Volla–San Giorgio non chiuderà, ma sarà riattivata a partire dal 27 ottobre. La comunicazione è arrivata al termine di un incontro tra i vertici dell’azienda e i sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta della Circumvesuviana, insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio. La precisazione si è resa necessaria dopo le polemiche nate sui social e tra i comitati dei pendolari, che nei giorni scorsi avevano manifestato timori circa una possibile chiusura definitiva della linea. Eav ha ribadito che tali voci sono del tutto infondate: “I lavori in corso, finanziati con milioni di euro, rappresentano la garanzia che la tratta resterà aperta e sarà potenziata”, si legge nella nota. Durante il periodo di interruzione, ha precisato l’azienda, il servizio sostitutivo con autobus si è svolto regolarmente, riscuotendo una buona soddisfazione da parte dell’utenza. A partire dalla fine di ottobre, dunque, riprenderà il servizio ferroviario, ma sarà mantenuto anche quello su gomma, così che i viaggiatori possano scegliere, in base alle proprie esigenze, se muoversi su ferro o su strada. Complessivamente saranno garantiti 819 chilometri giornalieri di corse ferroviarie e 3.747 chilometri di percorrenze su autobus.

LAVORI COMPLESSI E RITARDI – La data di riapertura, inizialmente prevista per il 13 ottobre, è stata posticipata al 27 ottobre per consentire il completamento di un intervento di grande complessità: la sostituzione del cavalcavia ferroviario situato al chilometro 11+840 della tratta Napoli–Baiano, che sovrasta la linea RFI. L’opera, resa necessaria da motivi di sicurezza, ha richiesto una lunga procedura autorizzativa durata oltre un anno. Solo il 14 maggio Eav ha ottenuto da Rete Ferroviaria Italiana il via libera per procedere. Da quel momento sono partiti i lavori di costruzione del nuovo ponte, eseguiti “fuori opera” e ora completati. Il varo del manufatto è previsto per il 14 ottobre, a cui seguiranno le fasi di collaudo e la ricostruzione degli impianti di armamento e trazione elettrica. I ritardi, ha sottolineato Eav, sono stati dovuti in gran parte alla difficoltà di Rfi nel concedere le necessarie interruzioni ferroviarie, poiché la linea interessata ha ospitato anche il traffico deviato della linea storica, attualmente chiusa per la presenza di fabbricati pericolanti. Una situazione complessa, che ha richiesto coordinamento e pazienza, ma che ora è stata definitivamente superata grazie alla collaborazione tra le due società.

MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO – Approfittando dell’interruzione, Ev ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell’infrastruttura. In particolare, sono stati realizzati i lavori di adeguamento antincendio della galleria San Giorgio–Volla e delle cinque stazioni della tratta – Villa Visconti, Vesuvio De Meis, Bartolo Longo, Argine Palasport e Madonelle – interventi che proseguiranno fino al completamento, previsto per il primo trimestre del 2026. Sono stati inoltre posati i cunicoli che consentiranno l’attivazione del nuovo sistema di segnalamento, rinnovato l’armamento ferroviario nei piazzali di Roccarainola, Cicciano e Baiano, sostituite le vecchie centraline di alimentazione delle stazioni e rifatte alcune tratte di canalizzazione con nuovi cavi. Lungo tutta la linea è stato infine completato lo sfalcio e la pulizia dell’area ferroviaria.

IL NUOVO PROGRAMMA – Alla riapertura, la linea Volla–Baiano garantirà 26 corse al giorno con una frequenza di sessanta minuti, dalle 7 del mattino alle 19, in entrambe le direzioni. Il servizio ferroviario sarà integrato con una rete di collegamenti su gomma, rimodulata per soddisfare le diverse esigenze di spostamento. I collegamenti su autobus saranno garantiti lungo le principali direttrici, con corse giornaliere tra Baiano e Napoli, Nola e Napoli, Pomigliano e Napoli, oltre ai collegamenti interni tra San Giorgio, Volla e l’Ospedale del Mare. Sarà attiva anche una corsa quotidiana tra San Paolo Bel Sito e Napoli nei giorni feriali.

Baiano – Napoli: 12 coppie di corse dal lunedì al sabato, 6 la domenica;

Nola – Napoli: 21 coppie lunedì-venerdì, 20 il sabato, 12 la domenica;

Pomigliano – Napoli: 15 coppie lunedì-sabato, 12 la domenica;

San Giorgio – Volla: 10 coppie dal lunedì al sabato;

Volla – Napoli (diretto): 13 coppie giornaliere in coincidenza con i treni da/per Baiano passanti per l’Ospedale del Mare;

San Paolo Bel Sito – Napoli: 1 coppia dal lunedì al venerdì.

Per garantire la massima trasparenza, Eav ha annunciato la prossima pubblicazione di una pagina dedicata sul sito ufficiale www.eavsrl.it, dove saranno disponibili tutti i dettagli sui lavori eseguiti, gli orari dei treni, le linee di autobus sostitutive e i punti di fermata. La nota si conclude sottolineando che la riapertura della linea Baiano–Volla–San Giorgio “rappresenta un passo concreto verso una mobilità più moderna, sicura ed efficiente”. L’azienda, si legge ancora, continuerà a lavorare “in sinergia con i Comuni e con i pendolari per migliorare la qualità del servizio e rendere la rete ferroviaria sempre più accessibile e sostenibile”.