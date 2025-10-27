NAPOLI (alads) – Cinque mesi di attesa, poi la beffa. La riapertura della linea Circumvesuviana per Baiano, annunciata come un ritorno alla normalità dopo mesi di disagi, si è trasformata in un nuovo episodio di caos e amarezza. Il primo treno del mattino, quello delle 7 in direzione Volla, non è mai partito, lasciando a piedi decine di pendolari che si erano presentati fiduciosi in stazione. Un risveglio amaro, raccontano i rappresentanti dei comitati dei viaggiatori, che denunciano “l’incapacità conclamata del management Eav di garantire un servizio minimo e dignitoso”. A peggiorare la situazione, la confusione nelle informazioni: sul tabellone della stazione era segnalato un semplice ritardo, mentre sui canali social ufficiali la corsa risultava cancellata. “Una beffa nella beffa – spiegano i portavoce – che dimostra l’incapacità di gestire anche la comunicazione con gli utenti”. Dalle parole dei pendolari traspare un misto di rabbia e rassegnazione. “Siamo stanchi di attese infinite, tagli di corse e giustificazioni a ogni guasto”, dichiarano Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”, e Salvatore Ferraro del gruppo “Circumvesuviana-Eav”. Le corse giornaliere, spiegano, sono ormai ridotte al minimo storico di 226, con un servizio sempre più inefficiente e pendolari costretti a convivere con ritardi, allagamenti e vetture fatiscenti. Durissima la metafora che i rappresentanti usano per descrivere il declino della rete ferroviaria vesuviana: “La Circumvesuviana era un modello di ferrovia locale, ma in dieci anni è stata trasformata da una grande carrozza trainata da cavalli a una piccola zucca trainata da asini. Nessun lieto fine fiabesco”. Le critiche si estendono anche alla mancata attuazione dell’orario invernale, nonostante scuole e università siano ormai in piena attività. “Forse Eav spera in un’estate lunga un anno – ironizzano – visto che ogni pioggia trasforma le stazioni in piscine e l’acqua entra persino nei treni”. A firmare la dura presa di posizione, insieme ai comitati civici, anche Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, e Giovanni Berritto di Federconsumatori Campania, che chiedono un cambio di passo immediato. “Serve una nuova governance – concludono i rappresentanti – che separi il servizio ferroviario dalla gestione delle infrastrutture. La prossima amministrazione regionale deve intervenire subito, perché questa ferrovia è stata distrutta”.