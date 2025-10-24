NAPOLI (Nello Lauro) – Dopo mesi di sospensione e attese, la notizia che molti aspettavano è arrivata: da lunedì 27 ottobre riprenderà, 158 giorni dopo, la circolazione ferroviaria sulla tratta Volla–Baiano. L’annuncio, diffuso da Eav (Ente Autonomo Volturno), segna la riapertura di una linea strategica per l’area nolana e vesuviana, ma non mancano le polemiche. Il nuovo programma di esercizio prevede 26 corse giornaliere tra Volla e Baiano, con una frequenza di un treno ogni 60 minuti, dalle 7 alle 19, in entrambe le direzioni. Un piano, spiega l’azienda, “studiato per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio”, integrato con i servizi sostitutivi su gomma, che restano in funzione ma con orari rimodulati. In particolare, saranno attive le seguenti linee di bus: Baiano – Napoli: 12 coppie al giorno (dal lunedì al sabato) e 6 la domenica; Nola-Napoli: 22 coppie nei giorni feriali, 21 al sabato e 12 la domenica; Pomigliano – Napoli: 15 coppie nei feriali e 12 la domenica; Volla – Napoli (diretto): 16 coppie al giorno nei feriali, 13 la domenica; San Giorgio – Volla: 8 coppie al giorno nei feriali; altri collegamenti circolari tra Scisciano, Saviano, Nola e Pomigliano completano il servizio.

Una rete mista ferro-gomma che, nelle intenzioni di Eav, dovrebbe “accompagnare progressivamente la piena riattivazione della linea ferroviaria fino a Napoli”. Ma i pendolari non ci stanno. Da Baiano a Nola, da Pomigliano a San Giorgio, la protesta è esplosa sui social e nei gruppi dei viggiatori, con parole durissime contro il nuovo piano orario. “Il primo treno parte da Baiano alle 7.15 e arriva a Volla alle 8.01, poi bisogna prendere il bus per Napoli: si arriva alle 9.00, quando ormai chi lavora ha già perso un’ora”, scrive un utente. “Una linea così non serve a nessuno – commenta un altro – è la pietra tombale sulla Napoli-Baiano. Una vergogna”. Molti pendolari sottolineano come il collegamento con Napoli resti di fatto “monco”, costringendo a cambi e attese che raddoppiano i tempi di percorrenza: “Da Pomigliano a Napoli ci vorrà un’ora e mezza. È come non averla”, lamenta un viaggiatore. C’è chi, come un lavoratore di Sorrento, denuncia anche la perdita di coincidenze fondamentali: “San Giorgio cancellata, addio alternative verso Torre e Sorrento. Mi toccherà restare con gli autobus, la linea Baiano-Napoli non esiste più”.