Cocaina e mezzo chilo hashish in casa: arrestato baby pusher 19enne nel Napoletano

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Redazione GL
POZZUOLI (rgl) – Aveva trasformato la propria abitazione di Monteruscello, frazione di Pozzuoli, in una piccola base di spaccio, ma i carabinieri hanno messo fine alla sua attività. Un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio dai militari della stazione di Licola. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti e tre stecchette, oltre a 22 dosi di cocaina già pronte per la vendita. In casa anche un bilancino di precisione e contanti ritenuti provento dell’attività illecita. La droga è stata sequestrata, insieme al materiale per il confezionamento, mentre il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

Redazione GL
Redazione GL

