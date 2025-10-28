NAPOLI (rgl) – Cocaina, hashish e marijuana che arrivavano dalla Spagna e finivano nelle mani di un gruppo criminale ben radicato tra Napoli e Caserta. È questo lo scenario emerso dalla maxi inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che nella notte scorsa ha portato all’arresto di cinque persone, ritenute parte di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, è scattata all’alba, su delega della Procura della Repubblica di Napoli – Dda, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da più di dieci persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione avrebbe operato tra gennaio 2019 e maggio 2020 nell’area metropolitana di Napoli e nel limitrofo territorio casertano, curando ogni fase del traffico: dall’approvvigionamento alla distribuzione sul mercato locale. Le indagini, complesse e articolate, condotte anche attraverso intercettazioni e attività tecniche, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio i ruoli dei singoli affiliati e di smascherare i metodi usati per trasportare e nascondere la droga. In particolare, gli investigatori hanno scoperto che la sostanza stupefacente – proveniente dal territorio iberico – veniva occultata all’interno di cassettiere e mobili usati come copertura. Una volta arrivati a destinazione, alcuni di questi arredi venivano addirittura rivenduti come usati su un gruppo Facebook, naturalmente ripuliti della merce. Uno degli indagati gestiva inoltre una società di Giugliano in Campania utilizzata come copertura logistica per il deposito e lo stoccaggio della droga. Nel corso delle attività di sequestro, i carabinieri hanno recuperato oltre 102 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, destinati a rifornire le piazze di spaccio dell’hinterland napoletano.