AGROPOLI (rgl) – È scattata all’alba di oggi una nuova operazione antidroga nel Cilento. I carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, ritenute coinvolte in un’attività di spaccio di cocaina nella zona di Agropoli. Il gip del Tribunale di Vallo della Lucania, accogliendo le richieste dell’autorità giudiziaria, ha disposto per gli indagati una misura agli arresti domiciliari, una all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e tre al divieto di dimora nel comune di Agropoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero gestito un vero e proprio micro–mercato della droga, operando con metodo e accortezza per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Le cessioni avvenivano su appuntamento, con linguaggio criptico e in tempi rapidissimi, così da ridurre al minimo i rischi. Gli investigatori hanno inoltre accertato che uno degli indagati si sarebbe servito di un’utenza telefonica intestata a un soggetto straniero per ostacolare le intercettazioni, mentre altri nascondevano la sostanza stupefacente in luoghi difficilmente riconducibili a loro, nel tentativo di eludere eventuali perquisizioni. Durante le attività di riscontro, i militari hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina, confermando la presenza di una rete di rifornimento stabile e di una clientela abituale nel territorio.