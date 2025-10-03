venerdì, Ottobre 3, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Coltellate in centro a Caserta: daspo urbano per tre minorenni

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Un’aggressione con coltellate nel cuore di Caserta, nei pressi della Reggia, ha portato all’emissione di tre provvedimenti di “daspo urbano” nei confronti di altrettanti minorenni di origine egiziana. Il provvedimento è stato firmato nei giorni scorsi dal Questore di Caserta, dopo un’attenta valutazione degli atti d’indagine trasmessi dalla Divisione Anticrimine. I tre ragazzi erano stati arrestati lo scorso mese dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti in seguito a una segnalazione: un giovane era stato trovato riverso a terra con ferite da arma da taglio nella zona dei campetti, a pochi passi dal monumento vanvitelliano. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: il gruppo di minorenni, fermato subito dopo l’aggressione, aveva colpito con violenza un loro connazionale, fornendo inoltre false generalità agli operatori di polizia. Un episodio grave non solo per la violenza esercitata, ma anche per il contesto: un luogo centrale e frequentato da giovani e turisti. Per questo motivo il Questore ha disposto misure di prevenzione esemplari: due anni di divieto di accesso ai luoghi della movida per uno dei ragazzi, già gravato da precedenti di polizia, e un anno per gli altri due.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli, gps nascosti nei retrovisori: sgominata la “banda dell’airtag”, 4 arresti
Next article
Carabinieri in azione a Napoli Est: furto in sacrestia, pane sequestrato e denunce
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com