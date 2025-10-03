Coltellate in centro a Caserta: daspo urbano per tre minorenni

CASERTA (rgl) – Un’aggressione con coltellate nel cuore di Caserta, nei pressi della Reggia, ha portato all’emissione di tre provvedimenti di “daspo urbano” nei confronti di altrettanti minorenni di origine egiziana. Il provvedimento è stato firmato nei giorni scorsi dal Questore di Caserta, dopo un’attenta valutazione degli atti d’indagine trasmessi dalla Divisione Anticrimine. I tre ragazzi erano stati arrestati lo scorso mese dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti in seguito a una segnalazione: un giovane era stato trovato riverso a terra con ferite da arma da taglio nella zona dei campetti, a pochi passi dal monumento vanvitelliano. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: il gruppo di minorenni, fermato subito dopo l’aggressione, aveva colpito con violenza un loro connazionale, fornendo inoltre false generalità agli operatori di polizia. Un episodio grave non solo per la violenza esercitata, ma anche per il contesto: un luogo centrale e frequentato da giovani e turisti. Per questo motivo il Questore ha disposto misure di prevenzione esemplari: due anni di divieto di accesso ai luoghi della movida per uno dei ragazzi, già gravato da precedenti di polizia, e un anno per gli altri due.