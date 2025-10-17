NAPOLI (rgl) – Una serata ad alta tensione quella vissuta ieri nella zona di Porta Capuana, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dalla Questura di Napoli, anche in risposta ai recenti episodi di violenza registrati nell’area. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio presso piazza San Francesco di Paola, sono stati avvicinati da un cittadino che ha riferito di essere stato minacciato e inseguito da un uomo armato. Rintracciato poco dopo, il 35enne segnalato ha reagito con violenza all’arrivo degli operatori, aggredendoli con calci e pugni. Dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello e di 41 pillole di Rivotril, un farmaco spesso utilizzato in modo improprio per alterare lo stato psico-fisico. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo era inottemperante a un decreto di espulsione già emesso nei suoi confronti. Oltre all’arresto per resistenza e detenzione ai fini di spaccio, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per violazione delle norme sull’immigrazione.