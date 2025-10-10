COMIZIANO (rgl) – Una mattinata all’insegna dell’impegno civile e della solidarietà internazionale. Si è svolto questa mattina il Consiglio Comunale straordinario dedicato all’emergenza umanitaria in Palestina e al riconoscimento della piena autonomia dello Stato palestinese entro confini certi e inviolabili. L’assise, aperta alla cittadinanza, ha visto la partecipazione della dirigente scolastica dell’Istituto Guadagni, di una rappresentanza degli studenti e di alcuni esponenti delle associazioni del territorio. Un segnale forte di coinvolgimento intergenerazionale e di attenzione ai valori della pace e della giustizia.

Con l’approvazione della proposta di deliberazione, Comiziano diventa il quinto Comune dell’area nolana ad esprimere ufficialmente sostegno alla causa palestinese, seguendo l’esempio di Nola, Saviano, Roccarainola e Scisciano. Un gesto, su proposta del sindaco Severino Nappi, che si inserisce in un più ampio movimento civico volto a sensibilizzare le istituzioni nazionali e internazionali sull’urgenza di una soluzione diplomatica e rispettosa dei diritti umani. Il documento approvato richiama le principali risoluzioni delle Nazioni Unite e sottolinea la necessità di un’azione politica coerente da parte del Governo italiano e dell’Unione Europea. Al centro, la condanna delle violazioni del diritto internazionale e l’appello al riconoscimento effettivo dello Stato di Palestina come attore sovrano nel contesto globale. “Questa Comunità esprime piena ed incondizionata solidarietà alla popolazione palestinese colpita dalle operazioni militari israeliane e vittima delle gravissime violazioni dei propri diritti fondamentali, compreso quello alla vita” scrive il sindaco nella proposta di delibera approvata dall’assise. Il momento più significativo è arrivato con la lettura del Documento di Impegno e Consapevolezza redatto dagli studenti delle classi II e III F, in occasione della Giornata dei Diritti Umani. Il testo, firmato e condiviso con la comunità scolastica, affronta tre temi centrali: i diritti dei bambini rom, il valore del diritto internazionale e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato indipendente e riconosciuto. “Tutti i bambini, senza distinzione di cittadinanza, religione o cultura, devono avere diritti inalienabili, che vanno rispettati e difesi sempre” – si legge nel documento, che sottolinea l’importanza di conoscere le storie e le culture emarginate per combattere i pregiudizi.