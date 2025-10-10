AVELLINO (rgl) – Una strategia di sicurezza capillare, mirata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità: è questo il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore della provincia di Avellino nei mesi di agosto e settembre, nell’ambito delle attività di prevenzione della criminalità comune, dei reati predatori e della violenza di genere. In particolare, sono stati emessi 33 avvisi orali e 27 fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti con precedenti penali e di polizia, molti dei quali responsabili di furti in abitazione, truffe e spaccio di sostanze stupefacenti. Grande attenzione è stata riservata al contrasto della violenza domestica: sono stati infatti adottati 18 ammonimenti d’iniziativa ai sensi del decreto legge 93/2013 e uno su istanza di parte, in applicazione dell’articolo 8 del decreto legge 11/2009. Sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza negli impianti sportivi, il Questore ha disposto un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso della Polisportiva Terminio, responsabile di aver acceso e lanciato un petardo in campo durante l’incontro “Asd Sporting Volturara – Polisportiva Terminio” disputato lo scorso 9 marzo allo stadio “Valleverde” di Atripalda. Un secondo Daspo, definito “fuori contesto”, è stato emesso nei confronti di un tifoso dell’Avellino calcio, denunciato dalla Digos per propaganda e istigazione all’odio razziale, etnico e religioso, dopo aver pubblicato sui social messaggi di disprezzo verso il popolo ebraico. Non sono mancati interventi a tutela della sicurezza nei locali pubblici: in applicazione del decreto sicurezza del 2018, sono stati adottati sei provvedimenti di divieto di accesso ai locali. Nel dettaglio: tre persone residenti in provincia sono state denunciate per aggressione a due clienti di un bar durante una lite per futili motivi; Due persone di Avellino sono state sorprese a brandire un coltello in un luogo pubblico, creando panico tra i presenti; un uomo di Ariano Irpino, in evidente stato di alterazione alcolica, ha minacciato e aggredito i carabinieri fuori da un esercizio pubblico. Infine, nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, è stato emanato un provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane e locali pubblici nei confronti di un uomo arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, trovato in possesso di droga all’interno di un parco cittadino.